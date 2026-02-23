Erster ChatGPT-Speaker soll Anfang 2027 kommen

OpenAI plant eigene Hardware, das ist kein Geheimnis, und man hat sich dazu Jony Ive geschnappt, den ehemaligen Chefdesigner von Apple. Eigentlich sollte es schon Ende 2026 losgehen, mittlerweile steht aber fest, dass es bis 2027 dauern wird.

Den Anfang macht laut The Information ein smarter Speaker mit ChatGPT, der zwar kein Display, dafür aber eine Kamera verbaut hat. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das hören, und ein Lautsprecher ist als KI-Produkt auch durchaus logisch.

Danach könnte es auch noch eine smarte Lampe geben und auch eine smarte Brille ist angeblich in Planung. Der ChatGPT-Speaker ist wohl für Anfang 2027 geplant und soll 200 bis 300 Dollar kosten, weitere Produkte kommen aber erst 2028.