Smart Home

Erster ChatGPT-Speaker soll Anfang 2027 kommen

Autor-Bild
Von
|
Apple Homepod Mini Touch

OpenAI plant eigene Hardware, das ist kein Geheimnis, und man hat sich dazu Jony Ive geschnappt, den ehemaligen Chefdesigner von Apple. Eigentlich sollte es schon Ende 2026 losgehen, mittlerweile steht aber fest, dass es bis 2027 dauern wird.

Den Anfang macht laut The Information ein smarter Speaker mit ChatGPT, der zwar kein Display, dafür aber eine Kamera verbaut hat. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das hören, und ein Lautsprecher ist als KI-Produkt auch durchaus logisch.

Danach könnte es auch noch eine smarte Lampe geben und auch eine smarte Brille ist angeblich in Planung. Der ChatGPT-Speaker ist wohl für Anfang 2027 geplant und soll 200 bis 300 Dollar kosten, weitere Produkte kommen aber erst 2028.

Apple Event September 2021 Header

Die ganz große Apple-Produktwoche steht an

Apple hat zwar kein vollwertiges Apple Event für das Frühjahr 2026 geplant, aber es wird kommende Woche eine Apple Experience…

23. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Erster ChatGPT-Speaker soll Anfang 2027 kommen
Weitere Neuigkeiten
Tchibo MOBIL startet Aktionstarif mit 60 GB Datenvolumen
in Tarife
iOS 26.3.1 kommt: Apple plant wichtiges Update
in Firmware und OS
Apple Event September 2021 Header
Die ganz große Apple-Produktwoche steht an
in News
Legion Go: Lenovo beendet wohl Update-Support für den Gaming-Handheld
in Hardware
DS N8 im Test: Kann Stellantis auch Premium?
in Mobilität
Das Comeback der Knöpfe und Hebel im Auto
in Mobilität
Futurama Bender Header
Mein Tipp der Woche: Futurama*
in Kommentar
backFlip 08/2026: Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
in backFlip
Payback
PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte
in Handel
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Bundesnetzagentur prüft Pflicht zur Frequenzfreigabe zugunsten von 1&1
in 1und1