News

Die ganz große Apple-Produktwoche steht an

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Apple hat zwar kein vollwertiges Apple Event für das Frühjahr 2026 geplant, aber es wird kommende Woche eine Apple Experience geben. Am 4. März hat Apple ein paar ausgewählte Medien zu diversen Standorten auf dieser Welt eingeladen.

Mark Gurman behauptet in seinem Newsletter für Bloomberg, dass es am 2., 3. und 4. März entsprechende Ankündigungen geben wird. Es soll „mindestens fünf neue Produkte“ geben und das Highlight wird demnach ein neues Apple MacBook sein.

Günstiger als ein MacBook Air, mit A-Chip und mit bunten Farben, das könnte das letzte Produkt der Woche sein. Darüber hinaus wird Apple aber woh auch das Air selbst aktualisieren und beim Pro noch den M5 Pro und M5 Max nachreichen.

Und sonst? Am Montag könnte es mit dem iPhone 17e losgehen, gefolgt vom iPad und iPad Air am Dienstag und den Macs am Mittwoch. Dazu kommt, und das nur am Rande, eine neue Kollektion an Bändern für die Apple Watch, denn es deutet sich laut Quelle auch die jährliche Frühjahrskollektion an (auch bei den Cases).

Sony WF-1000XM6 im Test: Der neue Standard für In-Ear-Kopfhörer?

Sony präsentierte vor ein paar Tagen den WF-1000XM6 und lieferte uns nicht nur vor Marktstart die entsprechenden Informationen, sondern auch…

19. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Die ganz große Apple-Produktwoche steht an
Weitere Neuigkeiten
Legion Go: Lenovo beendet wohl Update-Support für den Gaming-Handheld
in Hardware
DS N8 im Test: Kann Stellantis auch Premium?
in Mobilität
Das Comeback der Knöpfe und Hebel im Auto
in Mobilität
Futurama Bender Header
Mein Tipp der Woche: Futurama*
in Kommentar
backFlip 08/2026: Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
in backFlip
Payback
PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte
in Handel
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Bundesnetzagentur prüft Pflicht zur Frequenzfreigabe zugunsten von 1&1
in 1und1
Prime Video beginnt Dreharbeiten zu „Mission Unknown“ – Staffel 2
in News
Bild Mastercard E Food
Biometrie ersetzt Passwörter: So zahlen Gen Z und Millennials heute
in Fintech
Paypal Mastercard
PayPal vollzieht AGB-Anpassungen für Geschäftskonten
in Fintech