Die ganz große Apple-Produktwoche steht an

Apple hat zwar kein vollwertiges Apple Event für das Frühjahr 2026 geplant, aber es wird kommende Woche eine Apple Experience geben. Am 4. März hat Apple ein paar ausgewählte Medien zu diversen Standorten auf dieser Welt eingeladen.

Mark Gurman behauptet in seinem Newsletter für Bloomberg, dass es am 2., 3. und 4. März entsprechende Ankündigungen geben wird. Es soll „mindestens fünf neue Produkte“ geben und das Highlight wird demnach ein neues Apple MacBook sein.

Günstiger als ein MacBook Air, mit A-Chip und mit bunten Farben, das könnte das letzte Produkt der Woche sein. Darüber hinaus wird Apple aber woh auch das Air selbst aktualisieren und beim Pro noch den M5 Pro und M5 Max nachreichen.

Und sonst? Am Montag könnte es mit dem iPhone 17e losgehen, gefolgt vom iPad und iPad Air am Dienstag und den Macs am Mittwoch. Dazu kommt, und das nur am Rande, eine neue Kollektion an Bändern für die Apple Watch, denn es deutet sich laut Quelle auch die jährliche Frühjahrskollektion an (auch bei den Cases).