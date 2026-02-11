News

OpenAI: ChatGPT-Hardware kommt doch erst 2027

OpenAI schnappte sich letztes Jahr den alten Apple-Designer Jony Ive und gab bekannt, dass man 2026 in den Markt für Hardware einstiegen möchte. Doch der Marktstart wird sich verzögern, das erste Produkt kommt nicht vor Februar 2027.

Das hat OpenAI laut Wired im Rahmen eines Gerichtsverfahrens bestätigt, in dem es um den Namen für die Hardware-Reihe ging. Dort hat iyO erfolgreich verhindert, dass die Hardware von OpenAI „io“ heißen wird – ein neuer Name wird gesucht.

Details zur Hardware für ChatGPT gibt es weiterhin nicht, zu den Produkten (es wird mehrere geben) gehört aber angeblich auch ein smarter Speaker. Es ist unklar, ob OpenAI die Hardware noch 2026 zeigt oder das kommende Jahr abwarten wird.

