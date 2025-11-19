News

EU plant „Ende“ der nervigen Cookies im Browser

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Wer kennt sie nicht, die Cookie-Banner beim Besuchen einer Webseite, die es seit 2018 in Europa gibt. Am Anfang verhasst, dann verspottet und mit der Zeit hat man sich doch irgendwie daran gewöhnt. Doch die EU will jetzt auf Kritik eingehen.

Es soll eine Änderung kommen, die das Problem angeht – und zwar bei den Browsern selbst. Hier soll man in Zukunft direkt seine Präferenzen festlegen und speichern können. Eine Webseite erkennt diese dann und es erscheint kein Pop-up.

Der ganze Vorgang der Cookies soll einfacher und übersichtlicher werden, auch, damit das einige Webseiten nicht länger ausnutzen (man kennt es, manchmal liest man sich das alles nicht durch und sucht nur schnell den Button zum Wegklicken).

Es geht darum, dass die Nutzer eine Kontroller der Daten bekommen und das so realisiert wird, wie man es sich vorgestellt hat. Doch das wird noch dauern, denn die EU-Staaten müssen noch zustimmen und dann muss es finalisiert werden.

Heute in einem Jahr erscheint GTA 6

Das neue Grand Theft Auto wurde erstmals am 4. Februar 2022 bestätigt, doch es dauerte eine ganze Weile, bis man…

19. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. mryx 👋
    sagt am

    joa in paar Jahren vllt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / EU plant „Ende“ der nervigen Cookies im Browser
Weitere Neuigkeiten
Cupra Licht Tavscan Header
Cupra: Das neue Elektroauto ist „entscheidend“ für die Marke
in Mobilität
Android Automotive: Polestar bringt Google Gemini in die Autos
in Mobilität
Kia und das alte Problem der Elektroautos
in Mobilität
Apple iOS 26.2 geht nächsten Schritt: Wann das Update kommen könnte
in Firmware und OS
Heute in einem Jahr erscheint GTA 6
in Gaming
Unlimited Mobile senkt Preise und ersetzt alte Tarife
in Tarife
Black-Week-Kracher im Telekom-Netz: Magenta Mobil M – Unlimited Datenvolumen für 24,95 € mtl.
in Tarife
Vodafone Glasfaser
Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte
in Vodafone
Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände
in Mobilität
Windows Icons Header
Microsoft baut Windows zum KI-Betriebssystem um
in Firmware und OS