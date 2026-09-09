EUDI-Wallet wird d-you: Deutschlands digitale Brieftasche startet 2027

Die staatliche EUDI-Wallet d-you startet am 2. Januar 2027 mit rund 40 Partnern und ersten digitalen Nachweisen.

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat Name, Logo und Starttermin der deutschen EUDI-Wallet vorgestellt. Die Nutzung von d-you soll freiwillig und kostenlos sein. Persönliche Meinung: Viel dämlicher hätte man die neue Lösung nicht nennen können.

Zum Start sollen Nutzer unter anderem ihr Alter digital nachweisen, rechtsgültige Verträge abschließen und Bankkonten eröffnen können. Die Daten werden laut Ministerium verschlüsselt auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert.

Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger betont:

Mit d-you entwickeln wir eine digitale Anwendung, die echten Mehrwert bietet, den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Vertrauen schafft. Die deutsche EUDI-Wallet ist nutzerfreundlich und sicher, schafft Transparenz und Kontrolle über die eigenen Daten und funktioniert überall in Europa. Um d-you herum entsteht ein Ökosystem, das neue Anwendungen, innovativere Geschäftsmodelle und effizientere Verwaltungsleistungen ermöglicht.

d-you startet mit rund 40 Partnern

Zum geplanten Start gehören Partner aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft:

Bundesagentur für Arbeit und Deutsche Rentenversicherung

Bundesdruckerei, Deutsche Post und DATEV

Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken

Vodafone, Rossmann und mehrere Hochschulen

Technisch basiert d-you auf gemeinsamen EU-Standards. Die Wallet soll dadurch perspektivisch auch in anderen europäischen Ländern funktionieren. Weitere Nachweise und Funktionen will das Ministerium nach dem Start schrittweise ergänzen.

Ich halte vor allem die konkrete Einbindung vieler Partner für entscheidend. Eine digitale Identität wird erst dann wirklich nützlich, wenn sie nicht nur bei Behörden, sondern auch bei Banken, Verträgen und alltäglichen Diensten akzeptiert wird. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass der Name der neuen Wallet-Lösung etwas cleverer und verständlicher gewählt worden wäre.

Zum Start der EUDI-Wallet sind folgende Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung mit eigenen Anwendungen dabei:

AKDB

A-Trust

Bundesagentur für Arbeit

Bundesdruckerei

Bundessteuerberaterkammer

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.

DATEV eG

Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG

Deutsche Post AG

Deutsche Rentenversicherung Bund

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

EON

esatus AG

euro-V

FP Digital Business Solutions GmbH

FU Berlin

Hamburger Verkehrsverbund GmbH

Handelsverband Deutschland – HDE e. V.

Hochschule Zittau/Görlitz

HTW Dresden

Immomio

KfW

Kontrollfeld

Land Baden-Württemberg

Landkreis Harz

Land Niedersachsen

Lindner Group KG

LVM

Mietz GmbH

Rossmann

Sproof

Stadt Aachen

Stadt Dresden

Stadt Heidelberg

Swisscom Trust Services

Technische Universität München

Universität Duisburg-Essen

Vodafone

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