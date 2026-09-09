EUDI-Wallet wird d-you: Deutschlands digitale Brieftasche startet 2027
Die staatliche EUDI-Wallet d-you startet am 2. Januar 2027 mit rund 40 Partnern und ersten digitalen Nachweisen.
Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat Name, Logo und Starttermin der deutschen EUDI-Wallet vorgestellt. Die Nutzung von d-you soll freiwillig und kostenlos sein. Persönliche Meinung: Viel dämlicher hätte man die neue Lösung nicht nennen können.
Zum Start sollen Nutzer unter anderem ihr Alter digital nachweisen, rechtsgültige Verträge abschließen und Bankkonten eröffnen können. Die Daten werden laut Ministerium verschlüsselt auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert.
Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger betont:
Mit d-you entwickeln wir eine digitale Anwendung, die echten Mehrwert bietet, den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Vertrauen schafft. Die deutsche EUDI-Wallet ist nutzerfreundlich und sicher, schafft Transparenz und Kontrolle über die eigenen Daten und funktioniert überall in Europa. Um d-you herum entsteht ein Ökosystem, das neue Anwendungen, innovativere Geschäftsmodelle und effizientere Verwaltungsleistungen ermöglicht.
d-you startet mit rund 40 Partnern
Zum geplanten Start gehören Partner aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft:
- Bundesagentur für Arbeit und Deutsche Rentenversicherung
- Bundesdruckerei, Deutsche Post und DATEV
- Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken
- Vodafone, Rossmann und mehrere Hochschulen
Technisch basiert d-you auf gemeinsamen EU-Standards. Die Wallet soll dadurch perspektivisch auch in anderen europäischen Ländern funktionieren. Weitere Nachweise und Funktionen will das Ministerium nach dem Start schrittweise ergänzen.
Ich halte vor allem die konkrete Einbindung vieler Partner für entscheidend. Eine digitale Identität wird erst dann wirklich nützlich, wenn sie nicht nur bei Behörden, sondern auch bei Banken, Verträgen und alltäglichen Diensten akzeptiert wird. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass der Name der neuen Wallet-Lösung etwas cleverer und verständlicher gewählt worden wäre.
Zum Start der EUDI-Wallet sind folgende Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung mit eigenen Anwendungen dabei:
- AKDB
- A-Trust
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesdruckerei
- Bundessteuerberaterkammer
- Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.
- DATEV eG
- Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG
- Deutsche Post AG
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutscher Sparkassen- und Giroverband
- EON
- esatus AG
- euro-V
- FP Digital Business Solutions GmbH
- FU Berlin
- Hamburger Verkehrsverbund GmbH
- Handelsverband Deutschland – HDE e. V.
- Hochschule Zittau/Görlitz
- HTW Dresden
- Immomio
- KfW
- Kontrollfeld
- Land Baden-Württemberg
- Landkreis Harz
- Land Niedersachsen
- Lindner Group KG
- LVM
- Mietz GmbH
- Rossmann
- Sproof
- Stadt Aachen
- Stadt Dresden
- Stadt Heidelberg
- Swisscom Trust Services
- Technische Universität München
- Universität Duisburg-Essen
- Vodafone
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„Allgemeine Verkehrskontrolle, dürfte ich mal bitte ihre d-you sehen?“