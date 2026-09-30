Game of Thrones kehrt 2029 offiziell zurück

Der erste Kinofilm für Game of Thrones bekam schon Anfang des Jahres grünes Licht, jetzt steht das Datum fest. Am 1. Juni 2029 wird Game of Thrones: Aegon’s Conquest auf der großen Leinwand zu sehen sein, das hat Warner heute bestätigt.

Nach dem Original und ersten Spin-offs bei HBO will man das Franchise jetzt also auch als Film im Kino etablieren. Diese Idee hatte man einst für das Finale von Game of Thrones, beendete die Serie dann aber doch mit einer 8. Staffel (2019).

Die Geschichte ist bekannt, man wagt sich hier also an keine ganz neue Geschichte im Kino. Ich frage mich nur, ob ein Film nicht etwas knapp für Aegon’s Conquest ist, denn eine Stärke von Game of Thrones und den ersten Ablegern ist immer der langsame Aufbau von Charakteren gewesen, sowas fällt mit einem Film aber weg.

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