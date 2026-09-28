waipu.tv startet 1-Euro-Aktion für kurze Zeit

Waipu.tv bietet das Comfort-Paket zwölf Monate lang für monatlich 1 Euro statt regulär 7,49 Euro an.

Die Aktion startet ab sofort und endet bereits am 30. September um 23:59 Uhr. Sie richtet sich vor allem an Neukunden sowie Nutzer der kostenlosen Free-Version.

waipu.tv Comfort mit 87 Prozent Rabatt

Der Aktionspreis gilt für zwölf Monate. Kunden zahlen damit insgesamt 12 Euro statt regulär 89,88 Euro. Die Ersparnis beträgt 77,88 Euro beziehungsweise rund 87 Prozent.

Das Comfort-Paket umfasst unter anderem:

mehr als 260 TV-Sender, davon über 210 in HD

Aufnahme, Pause und Restart

rund 20.000 Filme und Serien in der waiputhek

Sender mit Sport- und Unterhaltungsangeboten von ARD, RTL, ProSieben und Sat.1

Ich finde den Preis von 1 Euro pro Monat für ein Jahr ungewöhnlich attraktiv. Wer ohnehin nach einer Alternative zu Kabel oder Satellit sucht, bekommt hier für überschaubare 12 Euro eine gute Gelegenheit zum Ausprobieren.

Zur waipu.tv-Aktion →

PS: Die waipu.tv Jubiläumsbundles sind auch noch zu haben.

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