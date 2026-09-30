Spiel des Jahres 2026 ohne GTA 6 und Zelda-Remake

Der Herbst ist da, viele Blockbuster sind bereits veröffentlicht worden, doch zwei Schwergewichte kommen noch, beide im November. GTA 6 und Zelda: Ocarina of Time. Doch weder GTA noch das Zelda-Remake werden wohl „Spiel des Jahres“.

Jedenfalls bei den bekannten The Game Awards, so Alanah Pearce, denn in der Regel legt sich die Jury schon Anfang November fest. Letztes Jahr wurde intern am 4. November abgestimmt, die nominierten Spiele gab es schon am 17. November.

Das Zelda-Remake erscheint am 5. November, wenn man flexibel ist, und viele der Jury-Mitglieder bekommen den Code vorher von Nintendo, hätte das eine Chance. Aber GTA 6 erscheint am 19. November und da wird es weniger Vorab-Tests geben.

The Game Awards: Event ist viel zu früh

Doch diese Meldung zeigt eine Lücke des Events, die ich seit Jahren kritisiere. Also davon ab, dass es kein objektives „Spiel des Jahres“ gibt, sowas ist subjektiv, aber es geht eher um den Zeitpunkt. Da wird über einen Monat vor Jahresende schon über das Spiel des Jahres abgestimmt, das ist viel zu früh meiner Meinung nach.

Im November kommen meist gute Spiele, oft sogar im Dezember, diese sind dann aber weder im laufenden noch im kommenden Jahr dabei. Die Veranstaltung hat also eine unnötig große Grauzone. Eigentlich wäre ein Event im Januar besser.

Doch bei den Game Awards geht es mittlerweile weniger um die Spiele, vor allem die Werbung und die Trailer, deren Plätze man sehr teuer verkaufen kann, sind für das Event wichtig. Und da ist der Zeitpunkt der Veranstaltung entscheidend, da wir uns am 10. Dezember noch immer im lukrativen Weihnachtsgeschäft befinden.

Ich bin aber wirklich gespannt, wie Geoff Keighley das in diesem Jahr lösen will, denn zum Zeitpunkt des Events werden viele das Zelda-Remake spielen und noch mehr in der Welt von GTA 6 unterwegs sein. Vielleicht passt man sich in diesem Jahr auch an. Wobei GTA 6 schon sehr spät erscheint, das wäre viel zu knapp.

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