Stellantis hat ein Problem mit Elektroautos
Stellantis muss einige Werke im Oktober in eine ungeplante Pause schicken, wie Automotive News Europe berichtet. Das hat zwei Gründe. Da wäre zum einen eine schlechte Nachfrage nach gewissen Elektroautos, aber auch ein Akku-Engpass.
Gewisse Modelle genießen nämlich eine gute Nachfrage bei Stellantis derzeit, vor allem die Versionen mit dem großen Akku, aber man bekommt nicht genug Akkus für die Produktion. Daher gibt es in mehreren Werken in Frankreich im Oktober eine kurze Pause, in der Stellantis die Produktion von bestimmten Modellen aussetzt.
Mit diesem Schritt will Stellantis auch die Bestände von Händlern reduzieren, so die Quelle weiter, denn einige Modelle kommen, wie erwähnt weniger gut an. Stellantis bezeichnet diese Maßnahmen als „vorübergehende Anpassung“ bei Elektroautos.
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andererseits warte ich monatelang auf das Auto…
Stellantis hatte 2025 ein Konzern-Minus von 22 Milliarden bei 153 Milliarden Umsatz.
Kann es sein, dass die Lieferanten diesem Laden nicht mehr so richtig trauen und erst mal andere Kunden bedienen?
Keine Bankgarantien mehr?
Ich würde es mir auch 3x überlegen an Stellantis ohne Vorkasse zu liefern.
Bei den Absatzzahlen Probleme mit der Lieferkette zu haben, sagt viel über Stellantis aus.
Das ist aber nicht ungewöhnlich. Wer als Kunde bei großen Zulieferern wenig Stückzahlen abnimmt, hat dort eben keine Priorität. Daneben kann es aber noch andere Gründe geben jenseits der Verantwortung von Stellantis, die man hier nicht präsentiert bekommt.
vor allem wenn man weiß, dass dem Konzer das wasser finanziell ganz weit oben steht.