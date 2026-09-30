Stellantis hat ein Problem mit Elektroautos

Stellantis muss einige Werke im Oktober in eine ungeplante Pause schicken, wie Automotive News Europe berichtet. Das hat zwei Gründe. Da wäre zum einen eine schlechte Nachfrage nach gewissen Elektroautos, aber auch ein Akku-Engpass.

Gewisse Modelle genießen nämlich eine gute Nachfrage bei Stellantis derzeit, vor allem die Versionen mit dem großen Akku, aber man bekommt nicht genug Akkus für die Produktion. Daher gibt es in mehreren Werken in Frankreich im Oktober eine kurze Pause, in der Stellantis die Produktion von bestimmten Modellen aussetzt.

Mit diesem Schritt will Stellantis auch die Bestände von Händlern reduzieren, so die Quelle weiter, denn einige Modelle kommen, wie erwähnt weniger gut an. Stellantis bezeichnet diese Maßnahmen als „vorübergehende Anpassung“ bei Elektroautos.

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