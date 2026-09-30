Wero-Aktion endet im Chaos: Schnäppchenjäger sorgen für Buchungsflut

Eine Wero-Bonus-Aktion hat bei einem Verein rund 8.000 nicht autorisierte Buchungen und eine Kontosperre ausgelöst. Die Verantwortlichen haben inzwischen die Reißleine gezogen.

Die inzwischen beendete Aktion versprach neuen Wero-Nutzern 15 Euro. Voraussetzung waren Überweisungen von jeweils mindestens einem Cent an zwei verschiedene Empfänger. In Internetforen bzw. auf Schnäppchenportalen verbreitete sich daraufhin der Tipp, dafür Vereine mit öffentlich erreichbarer Wero-Kennung zu nutzen.

Das endete im Chaos. Ein Beispiel: InkluFusion e.V. wurde nach eigenen Angaben von knapp 8.000 Buchungen getroffen. Die Bank des Vereins wertete die ungewöhnliche Aktivität zunächst als möglichen Betrugsversuch und sperrte Zahlungseingänge. Spenden und Mitgliedsbeiträge konnten zeitweise nicht verarbeitet werden.

Wero-Aktion verursacht Tausende Buchungen

Für den Verein hatte die Aktion konkrete Folgen:

knapp 8.000 einzelne Buchungen

rund 450 Euro tatsächliche Einnahmen

etwa 770 Euro reguläre Buchungsgebühren

tagelange Sperre für Zahlungseingänge

Die Deutsche Skatbank erließ laut InkluFusion die Gebühren. Ohne diese Kulanz wäre der Verein nach eigener Darstellung zahlungsunfähig geworden. Sämtliche Buchungen müssen nun manuell geprüft und zugeordnet werden. InkluFusion hat Wero anschließend als Zahlungsmittel gekündigt.

Wero entschuldigte sich öffentlich. Die hohe Resonanz sei unerwartet gewesen und vermutlich durch Aufrufe auf Schnäppchenplattformen verstärkt worden. Gemeinsam mit den Bankpartnern werde die Kampagne jetzt überprüft. Wero hatte die Aktion zuvor wegen „der sehr hohen Nachfrage“ beendet.

Gut zu wissen Wero ist ein europäischer Bezahldienst der European Payments Initiative (EPI), mit dem Nutzer direkt von Bankkonto zu Bankkonto Geld senden und empfangen können. Der Dienst soll eine europäische Alternative zu Bezahllösungen wie PayPal bieten und wird direkt in Apps teilnehmender Banken integriert.

Hohe Wero-Zahlen um jeden Preis?

Ich finde den Fall bemerkenswert, weil eine eigentlich harmlose Cashback-Aktion erhebliche Nebenwirkungen für unbeteiligte Empfänger haben konnte. Gerade bei Kleinstüberweisungen hätte ein solches Szenario aus meiner Sicht vor dem Start stärker berücksichtigt werden müssen.

Am Ende offenbart der Fall vielleicht auch eine gewisse Einfachheits-Schwachstelle von Wero, die die Verantwortlichen jetzt beheben sollten. Zumindest für Vereine oder Händler, die den Dienst anbieten.

Und vielleicht sollte man mal grundlegend überlegen, wie wichtig die registrierten Nutzer sind und ob man dafür solche Bonusaktionen starten muss. 60 Millionen klingt ja nicht schlecht, wenn viele davon aber den Dienst nur einmal ausprobieren oder einen Bonus abgreifen wollen, ist wenig gewonnen.

Ich selbst bin bisher noch nicht in Verlegenheit gekommen, Wero zu nutzen. Ich hatte bisher schlicht keinen Bedarf daran, und meine privat genutzte Bank bietet es auch nicht an. Wie schaut es bei euch aus, seid ihr bereits bei Wero an Bord und nutzt ihr es aktiv?

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