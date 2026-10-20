Eure Lieblings-Podcaster bei Spotify bitten wohl bald zur Kasse

Bei YouTube haben sie sich schon lange etabliert, jetzt steigt auch Spotify in den lukrativen Markt für „Mitgliedschaften“ ein. Podcaster können bald gewisse Inhalte (beispielsweise Bonus-Folgen, Folgen ohne Werbung, etc.) kostenpflichtig machen.

Spotify verteilt ab sofort, auch bei uns in Deutschland, die „Memberships“, bei denen man seinen Podcaster finanziell unterstützen kann. Die Inhalte hinter einer Mitgliedschaft kann der Podcaster festlegen, man geht das wie YouTube auch an.

Mitgliedschaften bei Podcasts sind auch nicht neu, aber Spotify hat viele (und auch exklusive) Podcaster im Portfolio, für die wird das sicher eine Option sein, die sie sich genauer anschauen. Nur blöd für alle, die Spotify-Podcasts nicht über Spotify hören (wie ich), aber in den Mitgliedschaften dürfte es ja auch nur „Boni“ geben.

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