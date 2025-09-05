Facebook will „Anstupser“ wieder groß machen

Facebook ist der Meinung, dass eine alte Funktion ein Comeback feiern sollte, der Anstupser, im Original auch als „Poke“ bekannt. Daher hat man auch eine neue Seite dafür eingerichtet, auf der Nutzer eine kleine Poke-Übersicht sehen können.

Hier sieht man die Anzahl der Anstupser und kann zurückstupsen beziehungsweise auch Anstupser verbergen, wenn man kein Interesse an der Person hat. Facebook wirbt hier damit, dass „es wieder Zeit wird, dass wir uns etwas mehr anstupsen“.

Eine Funktion, die ich schon damals, als ich vor Jahren noch Facebook genutzt habe, ignoriert habe. Wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen will, soll er mir direkt schreiben, was bitte soll so ein „Anstupser“ bedeuten? Aber hey, es wird schon noch ein paar Nutzer geben, sonst würde Facebook das sicher nicht überarbeiten.