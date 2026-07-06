Festnetztest: Telekom lässt alle Konkurrenten hinter sich

Die Telekom erreicht im Festnetztest 2026 von „Imtest“ den ersten Platz unter den bundesweiten Anbietern.

Die Telekom hat im Festnetztest 2026 des Verbraucherportals Imtest mit der Gesamtnote 1,22 die Spitzenposition belegt. Grundlage des Vergleichs waren laut Imtest rund 3,8 Millionen Einzelmessungen, die gemeinsam mit dem Messdienstleister zafaco GmbH durchgeführt wurden. Untersucht wurden insgesamt neun Festnetzanbieter.

Laut Imtest überzeugte das Telekom-Netz insbesondere bei Stabilität, Telefonie sowie Datenübertragung. In der Kategorie Datenübertragung erhielt das Unternehmen laut Imtest erstmals die Bestnote 1,0. Der Test sollte nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch das Nutzungserlebnis beim Surfen, Streaming und Arbeiten im Internet abbilden.

Festnetztest 2026 bewertet Stabilität und Netzqualität

Nach Unternehmensangaben sind kontinuierliche Investitionen in Kapazität, Redundanz und die Netzinfrastruktur ein wichtiger Grund für die Ergebnisse. Die Telekom verweist zudem auf alternative Übertragungswege und ein leistungsfähiges Kernnetz, das auch bei hoher Auslastung stabile Verbindungen ermöglichen soll.

Weitere Angaben der Telekom:

13,4 Millionen Haushalte und Unternehmen können Glasfaser mit bis zu 2.000 Mbit/s nutzen.

Über 37 Millionen Haushalte erreichen bis zu 100 Mbit/s.

Rund 33 Millionen Haushalte können bis zu 250 Mbit/s nutzen.

Ich halte den Test aufgrund seines großen Messumfangs für interessant. Dennoch sollte man berücksichtigen, dass individuelle Erfahrungen je nach Region, Anschluss und Nutzung vom bundesweiten Gesamtergebnis abweichen können.

Derzeit bietet die Telekom bereits über 13 Millionen Haushalten Glasfaser bis ins Haus. Auf telekom.de/schneller kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau einen Nutzen zieht.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

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