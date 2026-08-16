Die Midea PortaSplit hat mein Leben verändert

Dieser Beitrag erinnert bei der Überschrift zwar an die gute alte Heftig-Facebook-Clickbait-Ära, ist aber wirklich so gemeint. Der Sommer neigt die dem Ende, was ich sehr begrüße, aber auch 2026 hat ein Gadget mein Leben wirklich verändert.

Ich bin Sommer-Hasser, also nicht grundsätzlich, schöne 26 Grad am Wochenende mag ich auch, aber ab 30 Grad wird es nervig. Bei mir kommt der Herbst an erster Stelle, gefolgt vom Frühling, dann der Winter und dem vierten Platz ist der Sommer.

Doch der Sommer ist mittlerweile erträglich und das liegt vor allem an der Midea PortaSplit, dich ich hier im Blog schon häufiger erwähnt habe. Und auch diesen Sommer gibt es zum Abschluss wieder eine ganz klare Kaufempfehlung von mir.

Eine echte Split-Klimaanlage für Mieter

Die PortaSplit ist eine echte Klimaanlage und da man sich diese als Mieter nicht einfach so einbauen kann und das vermutlich kaum ein Vermieter freiwillig macht (kostet viel Geld), ist es für mich aktuell die beste Lösung. Im Haus steht dann eine echte Klimaanlage direkt auf dem Plan, das ist mittlerweile auch schon sicher.

Unser Vorteil ist, dass ich die PortaSplit nicht an einem Fenster anbringen muss, ich kann sie einfach auf den Balkon stellen, Rollladen runter, fertig. Aufbau und Abbau dauern mittlerweile nur noch eine Minuten, wenn überhaupt, und wenn man es mit den passenden Lüftern kombiniert, kann ich die ganze Wohnung herunterkühlen.

Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie sehr es die Lebensqualität steigert, wenn man am Abend vor dem Abendessen gemütlich duschen kann, danach kocht (auch mal Nudeln abkocht) und dann mit der ganzen Familie am Tisch sitzt und nicht nur am Schwitzen ist. Manchmal ist es sogar schon fast ein bisschen frisch am Abend.

Und nach einem der zahlreichen Sommergewitter, nach denen es dann meist kaum kühler, sondern einfach nur schwül ist, reduziere ich damit die Luftfeuchtigkeit.

Mit Blick auf den Klimawandel, der keine große Rolle mehr spielt, ist das auch eine sinnvolle Investition in die Zukunft, denn es wird nicht besser. So oft wie in diesem Jahr war die mobile Klimaanlage bei uns noch nie an. Ohne wäre das ein ekelhafter Sommer geworden, so war es nur nervig warm, aber daheim konnte man gut leben.

PortaSplit kauft man nicht im Sommer

Ich habe übriges die alte Version, die auch heizen kann (12.000 BTU), es gibt seit diesem Jahr auch eine Version, die nur kühlen kann (8.000 BTU) und günstiger ist.

So wie ich das bisher gelesen habe, würde ich aber zur besseren Version greifen. Es ist so oder so teuer, da würde ich nicht am falschen Ende sparen. Wobei ich den Preis nicht übertrieben finde, für mich ist das definitiv eine vernünftige Investition.

Und an dieser Stelle (da sich der Sommer dem Ende neigt) der Tipp, dass man das nicht in der Hitzewelle kauft, in der man die PortaSplit sowieso kaum bekommt, da speichert man sich die Produktseite und wartet auf ein Angebot im Herbst/Winter.

Wenn ich das bei MyDealz richtig gesehen habe, dann kann man die PortaSplit für unter 700 Euro bekommen. Natürlich nicht im Hochsommer, aber im Frühjahr. Und auch häufiger lokal. Schaut also auch immer mal in eurem lokalen Baumarkt vorbei.

Eine Sache sollte man hier vielleicht noch bedenken, denn 2027 kommt eine neue Produktgeneration. Diese dürfte aber teurer werden und falls die alte im Winter abverkauft wird, lohnt es sich noch mehr nach Angeboten Ausschau zu halten.

Ich will die PortaSplit nicht mehr missen, sie hat meine Sicht auf den Sommer, und das meine ich so, verändert. Ich verstehe auch nicht, wieso Deutschland so eine Abneigung gegen Klimaanlagen hat, mein Friseur hat jetzt erst die Tage eine bei sich eingebaut. Ein Friseur ohne Klimaanlage bei 39 Grad, das ist echt absurd.

Doch so langsam ändert sich die Sichtweise, zum Glück, und der Klimawandel wird seinen Teil dazu beitragen. Prüft, ob das für euch als Mieter möglich ist, aber falls ja, dann kann ich die PortaSplit von Midea schon jetzt für Sommer 2027 empfehlen.

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