Fiat Topolino startet mit neuer Farbe und optimiertem Zentraldisplay

Über den Fiat Topolino, den kompakten Elektroflitzer von Fiat und dem Mutterkonzern Stellantis, hatten wir bereits in der Vergangenheit geschrieben. Das Auto basiert auf der gleichen Plattform wie ein Leichtkraftfahrzeug, fällt in die Kategorie „Sustainable Urban Mobility“ (SUM) und ist ein weiterer Ableger des Opel Rocks-e und des Citroën Ami. Pünktlich zum Frühlingsbeginn bringt Fiat den Topolino jetzt in einer neuen Farbe und mit einem neuen Zentraldisplay auf die Straße.

Klein, putzig und ab sofort auch in Corallo

Während der Fiat Topolino bereits in der Farbe „Verde Vita” (Mintgrün) verfügbar ist, trägt die neue Karosseriefarbe die Bezeichnung „Corallo”. Laut Fiat ist die Farbvariante „Corallo typisch italienisch und lässt den Fiat Topolino wie von der Sonne geküsst wirken”.

In Sachen Innenausstattung wird ein größeres und optimiertes Zentraldisplay verbaut, welches rund 60 Prozent auf jetzt 5,7 Zoll Bildschirmdiagonale vergrößert wird, um die Anzeige von Informationen zu verbessern. Abgesehen von den technischen Aspekten gibt es keine Änderungen, weshalb man dieses Modell nicht als zweite Generation bezeichnen kann.

Der Rest bleibt gleich: Der Elektromotor leistet weiterhin 6 kW, die Reichweite beträgt nach WMTC somit ebenfalls weiterhin rund 75 Kilometer. Der Akku kann innerhalb von rund vier Stunden über eine herkömmliche Haushaltssteckdose (220 V) vollständig aufgeladen werden.

Aufgrund der technisch bedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h darf der Fiat Topolino bereits von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein AM gefahren werden. Der neue Topolino in der Farbe „Corallo” ist ab 9.990 Euro bestellbar.