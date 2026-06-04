Final Fantasy VII Rebirth ab sofort für Xbox und Nintendo Switch 2 verfügbar

Nachdem die zeitlich exklusive Version von Final Fantasy VII Rebirth für die PlayStation 5 (Pro) bereits erschienen ist, kündigte Square Enix das Game Anfang Februar auch offiziell für die Xbox und die Nintendo Switch 2 an. Mit der Veröffentlichung des Launch-Trailers gibt das Unternehmen nun bekannt, dass die Versionen ab sofort im Handel verfügbar sind.

Das japanische Entwicklerstudio Square Enix hat somit beide Teile der geplanten Final Fantasy VII Remake-Trilogie für eine Vielzahl von Plattformen veröffentlicht. Somit können zahlreiche Besitzer auf die Games zugreifen.

Ich gehe stark davon aus, dass der dritte Teil, der noch nicht offiziell angekündigt wurde, zeitgleich für alle Plattformen erscheinen wird. Eventuell erfolgt die Ankündigung schon am Freitag, denn dann findet das Summer Game Fest des Organisators Geoff Keighley statt.

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