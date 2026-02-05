Gaming

Final Fantasy VII Rebirth offiziell für Xbox und Nintendo Switch 2 angekündigt

Bildquelle: Square Enix

Manchmal erweisen sich Gerüchte als zutreffend: Es hatte sich bereits angedeutet und galt als gesichert, aber eine offizielle Bestätigung hatte bisher gefehlt. Im Zuge der Nintendo Direct hat das Entwicklerstudio Square Enix nun aber das Game Final Fantasy VII Rebirth offiziell auch für die Xbox-Plattform und die Nintendo Switch 2 angekündigt. Beide Versionen werden am 3. Juni 2026 im Handel erscheinen.

Die Version für die Nintendo Switch 2 wird sehr wahrscheinlich als Game-Key-Card umgesetzt, da das Game „ziemlich groß“ ist. Das missfällt mir zwar leider sehr, aber es scheint keine andere Möglichkeit zu geben. Die Xbox-Version unterstützt hingegen sowohl Xbox Play Anywhere als auch Xbox Cloud Gaming.

Durch diese Ankündigung gehe ich nun felsenfest davon aus, dass der dritte Teil der geplanten Trilogie des Remake-Projekts Final Fantasy VIII von Square Enix zeitgleich für alle Plattformen erscheinen wird. Ich gehe von einer Veröffentlichung im nächsten Jahr aus.


