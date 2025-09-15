fraenk startet neuen Datenbonus für Freunde

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat seine alte Datenbonus-Aktion wie geplant beendet und startet daher heute mit einem neuen Datenbonus für Freunde.

Der neue Datenbonus ist dabei gar nicht so schlecht. Im Rahmen des Empfehlungsprogramms „fraenk for friends“ vergibt der fraenk für jede erfolgreiche Weiterempfehlung per Freunde-Code ab heute 4 GB zusätzliches Datenvolumen an den Werbenden und den neu geworbenen Kunden. Benötigt wird dafür ein Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4).

Der monatliche Grundpreis für den Tarif bleibt dabei unverändert, die zusätzlichen GB kommen wie üblich dauerhaft kostenfrei hinzu. Maximal lassen sich auf diesem Weg 20 Kunden werben und somit das Datenvolumen um bis zu 80 GB erhöhen.

Wie lange die 4-GB-Aktion läuft oder ob der Bonus nun dauerhaft 4 GB beträgt, ist aktuell nicht bekannt. Die Kampagne richtet sich an fraenk-Kunden, die in der App über einen persönlichen Empfehlungscode (z. B. TARIFFUXX4) Freunde und Bekannte einladen können. Wer so einen Code bei der Buchung eingibt, erhält demnach 19 GB (15 GB + 4 GB Bonus) Datenvolumen pro Monat dauerhaft für 10 Euro pro Monat.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

15 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4 )

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

