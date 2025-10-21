News

Freenet startet neuen Unlimited-Tarif für junge Kunden – kostet 11,99 Euro pro Monat

Bild: KI-generiert

Freenet startet einen neuen Unlimited-Tarif für Nutzer bis 28 Jahre mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen für 11,99 Euro im Monat.

Das Angebot nennt sich „freenet Allnet Unlimited Basis Young“ und richtet sich laut Anbieter an junge Erwachsene bis einschließlich 28 Jahre. Der Tarif ist monatlich kündbar und bietet unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 5 Mbit/s im o2-5G-Netz. Außerdem sind Telefonie, SMS und EU-Roaming inklusive.

Übrigens: in unserem Tarifrechner könnt ihr einen Filter speziell für „junge Leute Tarife“ setzen.

Tarifdetails und Zusatzoptionen

Der monatliche Preis liegt bei 11,99 Euro statt regulär 29,99 Euro, der einmalige Anschlusspreis beträgt 19,99 Euro. Laut Unternehmensangaben können Kunden zusätzlich einen Monat lang das Magazin-Abo Readly kostenlos testen. Danach kostet die Option 9,99 Euro im Monat und ist ebenfalls monatlich kündbar.

Konditionen im Überblick:

  • Unbegrenztes Datenvolumen (5 Mbit/s) im o2 5G-Netz
  • Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming
  • VoLTE und WLAN-Call
  • Monatlich kündbar
  • 11,99 €/Monat, 19,99 € Anschlussgebühr

Ich finde das Angebot preislich interessant, aber die begrenzte Geschwindigkeit auf 5 Mbit/s dürfte für viele Nutzer den Nutzen einschränken. Dennoch sollte man es nicht allzu negativ bewerten. Für YouTube-Videos in HD (1080p) wird beispielsweise eine kontinuierliche Internetgeschwindigkeit von etwa 5 Mbit/s empfohlen. Für eine stabile 720p-HD-Qualität hingegen reichen etwa 2,5 Mbit/s bereits aus.

Zum Young-Tarifangebot bei Freenet →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



