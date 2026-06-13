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Gamer erschaffen ihre eigenen Welten: Jede dritte Person macht mit

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Der Branchenverband game berichtet, dass ein Drittel der Spielenden in Deutschland eigene Inhalte für Games erstellt.

Nach einer Online-Umfrage haben 32 Prozent der Spielenden bereits selbst Inhalte für Videospiele erstellt, was rund 14 Millionen Personen entspricht. Besonders hoch ist der Anteil bei den 16- bis 24-Jährigen mit 51 Prozent. Außerdem geben 38 Prozent an, Inhalte anderer Nutzer bereits aktiv verwendet zu haben.

Bild © game Branchenverband

User Generated Content verändert die Spieleindustrie in Deutschland

Als zentrale Gründe nennen Befragte vor allem Kreativität, die individuelle Gestaltung der Spielwelt sowie die Verbesserung des Spielerlebnisses. Viele nutzen dafür Spiele wie Fortnite, Minecraft, Roblox oder Die Sims, die gezielt Werkzeuge für eigene Inhalte bereitstellen. Auch Modding-Projekte und Community-Inhalte haben laut Angaben der Branche Titel wie Counter Strike oder League of Legends mitgeprägt.

Ich sehe darin vor allem eine Entwicklung hin zu stärker interaktiven Spieleplattformen, bei denen Nutzer nicht nur konsumieren, sondern aktiv mitgestalten.


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