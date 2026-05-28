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Genesis GV60 Magma: Das kostet der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“

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Genesis will als Hyundai-Marke ein etwas weniger proletiges Image wie Hyundai oder Kia haben und hat den Genesis GV60 Magma daher mal als Alternative zum Ioniq 5 N für den „Gentleman“ bezeichnet. Falls ihr euch also eher als Herr von Welt und weniger in einem Hyundai seht, dann habe ich jetzt einen Preis für euch.

Der Genesis GV60 Magma, der auf dem normalen GV60 aufbaut, den ich hier Ende letzten Jahres getestet habe und der mich durchaus überzeugt hat, startet bei 85.990 Euro in Deutschland. Dafür gibt es die bekannten 650 PS an zwei Achsen, den Fake-Sound und auch die Fake-Gangschaltung, die mittlerweile viele kopieren.

Damit liegt man für das Gentleman-Image also etwa 10.000 Euro über einem N, wobei ich den ersten Elektro-Magma doch etwas auffällig finde. Fast schon etwas zu auffällig, aber optisch wäre sowieso der Kia EV6 GT bei diesem Trio meine Wahl. Ich mag aber auch einfach keine großen Spoiler, sowas wirkt immer komisch.

Die Seite von Genesis gibt übrigens 87.170 Euro an, keine Ahnung warum, bisher ist der Konfigurator aber noch nicht online. Im Sommer wird laut Genesis ausgeliefert.

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28. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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