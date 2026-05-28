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Neuer Amazon Fire TV Stick startet mit sehr attraktivem Preis

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Ich finde zwar, dass die Ära der externen Sticks und Boxen, es sei denn, es ist ein Apple TV, langsam endet und die Oberflächen der TVs gut genug sind, aber noch ist die Nachfrage da und daher wird diese natürlich auch von Amazon bedient.

Ab sofort ist der neue Amazon Fire TV Stick HD für nur 29,99 Euro erhältlich, ab dem 4. Juni zahlt man direkt 44,99 Euro dafür. Das sind über 30 Prozent Rabatt zum Start, was ein guter Deal ist (den wir aber sicher noch sehr oft sehen werden).

Amazon präsentierte den Fire TV Stick HD letzten Monat, er ist eines von vielen neuen Geräten, die das hauseigene Vega OS nutzen (Android gibt es hier nicht mehr), das aber direkt für Alexa+ optimiert wurde, das funktioniert damit also.

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28. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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