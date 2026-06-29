Provider

Gericht bestätigt vorläufig Drosselung von Mobilfunk-Heavy-Usern

Autor-Bild
Von
|
Warnung Stopp Achtung Gefahr

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erlaubt vorerst die Drosselung von Vielsurfern im Mobilfunk.

Im Eilverfahren bestätigte das Gericht, dass Drosselungsklauseln in Mobilfunkverträgen vorerst angewendet werden dürfen. Die Bundesnetzagentur hatte sie wegen möglicher Verstöße gegen die Netzneutralität untersagt. Streitpunkt ist die Drosselung allein nach Datenverbrauch.

Das OVG NRW stellte in der Güterabwägung auf die Netzstabilität ab. Extreme Nutzung einzelner könne die Versorgung beeinträchtigen. Im Eilverfahren überwiege daher das Interesse am stabilen Gesamtnetz gegenüber der Maximalgeschwindigkeit einzelner Kunden, erörtert Prof. Christian Solmecke.

Auswirkungen auf Mobilfunkkunden und Netzneutralität in Deutschland

Für Verbraucher bedeutet dies, dass als unbegrenzt vermarktete Tarife faktisch Grenzen haben können. Betroffen sind besonders sehr datenintensive Nutzungen wie Tethering als Festnetzersatz. Die endgültige Klärung erfolgt im Hauptverfahren.

Wesentliche Punkte der Entscheidung

  • Drosselung von Heavy Usern im Eilverfahren vorerst zulässig
  • Bundesnetzagentur scheitert mit sofortigem Verbot
  • Netzstabilität wird höher gewichtet als Einzelinteressen
  • Endgültige Klärung erfolgt im Hauptsacheverfahren

Ich sehe darin eine vorläufige pragmatische Entscheidung, die die Kapazitätsgrenzen der Netze abbildet. Offen bleibt, wie transparent Anbieter Schwellen und Kriterien gestalten und wie verlässlich Verbraucher die tatsächliche Leistung ihrer Tarife einschätzen können.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Gericht bestätigt vorläufig Drosselung von Mobilfunk-Heavy-Usern
Weitere Neuigkeiten
Xbox Header
Xbox Game Pass: Microsoft drückt auf die Bremse
in Gaming
Apple: So sieht das iPhone-Lineup für 2027 aus
in Smartphones
Postbank Zentrale
Postbank startet Zins-Offensive – neue Tagesgeldaktion
in Fintech
Uncharted Steam Deck Playstation
Sony deutet neuen PlayStation-Handheld an
in Gaming
Software-Schock bei Volkswagen: Großer Deal mit Bosch gescheitert
in Mobilität
Payback
PAYBACK startet den „Coupon-Turbo“ für den Sommer
in Handel
Klimawandel Header
Klimawandel plötzlich zweitrangig: Neue Zahlen überraschen
in Gesellschaft
Kodi 22 „Piers“ Beta ist da und bringt große Änderungen für Nutzer
in Software
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom zündet beim Glasfaser-Ausbau die nächste Stufe
in Telekom
O2 O2 Telefonica Germany
Telefónica Deutschland beschleunigt den Mobilfunkausbau – 4500 Projekte umgesetzt
in Provider