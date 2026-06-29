Gericht bestätigt vorläufig Drosselung von Mobilfunk-Heavy-Usern

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erlaubt vorerst die Drosselung von Vielsurfern im Mobilfunk.

Im Eilverfahren bestätigte das Gericht, dass Drosselungsklauseln in Mobilfunkverträgen vorerst angewendet werden dürfen. Die Bundesnetzagentur hatte sie wegen möglicher Verstöße gegen die Netzneutralität untersagt. Streitpunkt ist die Drosselung allein nach Datenverbrauch.

Das OVG NRW stellte in der Güterabwägung auf die Netzstabilität ab. Extreme Nutzung einzelner könne die Versorgung beeinträchtigen. Im Eilverfahren überwiege daher das Interesse am stabilen Gesamtnetz gegenüber der Maximalgeschwindigkeit einzelner Kunden, erörtert Prof. Christian Solmecke.

Auswirkungen auf Mobilfunkkunden und Netzneutralität in Deutschland

Für Verbraucher bedeutet dies, dass als unbegrenzt vermarktete Tarife faktisch Grenzen haben können. Betroffen sind besonders sehr datenintensive Nutzungen wie Tethering als Festnetzersatz. Die endgültige Klärung erfolgt im Hauptverfahren.

Wesentliche Punkte der Entscheidung

Drosselung von Heavy Usern im Eilverfahren vorerst zulässig

Bundesnetzagentur scheitert mit sofortigem Verbot

Netzstabilität wird höher gewichtet als Einzelinteressen

Endgültige Klärung erfolgt im Hauptsacheverfahren

Ich sehe darin eine vorläufige pragmatische Entscheidung, die die Kapazitätsgrenzen der Netze abbildet. Offen bleibt, wie transparent Anbieter Schwellen und Kriterien gestalten und wie verlässlich Verbraucher die tatsächliche Leistung ihrer Tarife einschätzen können.

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