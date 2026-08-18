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Apple leakt die neuen AirPods Pro 4 selbst

Oliver Schwuchow
Von
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Apple plant eine neue Generation der AirPods Pro. Das selbst ist jetzt keine große Überraschung, immerhin ist das Pro-Modelle eines der meistverkauften Produkte bei Apple, aber es gibt jetzt erstmals den Hinweis für die vierte Generation.

Apple AirPods 4 im Code entdeckt

Neben den neuen AirPods mit Kamera findet man im Code von macOS 26.7 auch die „AirPodsPro1,4“, so MacRumors. Dabei dürfte es sich um die AirPods Pro 4 handeln, denn die AirPods Pro 3 sind im Code als „AirPodsPro1,3“ zu sehen.

Details gibt es sonst keine, bisher haben wir nur diese Bezeichnung im Code eines Updates und wissen, dass Apple daran arbeitet. Die AirPods Pro 3 wurden Ende 2025 vorgestellt, daher rechne ich auf dem Apple Event im September noch nicht mit den AirPods Pro 4. Eigentlich hätte ich sogar erst Ende 2027 damit gerechnet.

Neue AirPods Pro kommen nicht jedes Jahr bei Apple, zwischen der 2. und 3. Generation lagen sogar drei Jahre. Es ist also eigentlich noch recht früh für einen Leak dieser Art. Aber wie gesagt, weitere Details zu diesen AirPods gibt es nicht.

Die AirPods 5 und AirPods Pro 4 sollen mit dem neuen Apple H3 auf den Markt kommen, das wissen wir seit ein paar Monaten. Der neue Chip ist noch nicht offiziell.

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