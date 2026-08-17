Sonos startet Live-Aktivitäten für iPhone und Apple Watch

Das Unternehmen Sonos bringt die Wiedergabesteuerung mit Live-Aktivitäten zurück auf den iPhone-Sperrbildschirm.

Die neue Funktion ist zunächst standardmäßig deaktiviert. Nutzer müssen sie in den App-Einstellungen von Sonos einschalten und unter iOS unter anderem Live-Aktivitäten sowie häufigere Aktualisierungen erlauben. Voraussetzung ist laut Sonos außerdem die Anmeldung als Eigentümer des Systems.

So funktionieren Sonos Live-Aktivitäten unter iOS

Nach dem Start einer Wiedergabe erscheint die Live-Aktivität, sobald die Sonos-App geschlossen wird. Sie zeigt den zuletzt verwendeten Raum oder die entsprechende Gruppe an. Stoppt die Wiedergabe, verschwindet die Anzeige nach 15 Minuten. Änderungen an der Wiedergabe sind erst nach einer Entsperrung per Face ID oder Code möglich.

Zum Start gelten einige Einschränkungen:

Albumcover werden noch nicht angezeigt.

Apple Watch und CarPlay zeigen die Live-Aktivität ebenfalls an.

Steuerungen auf Apple Watch und CarPlay fehlen derzeit noch.

Die Live-Aktivität lässt sich per Wischgeste ausblenden.

Sonos arbeitet nach eigenen Angaben bereits an weiteren Verbesserungen. Auch die neuen Möglichkeiten von iOS 27 werden derzeit geprüft, konkrete Funktionen nennt das Unternehmen aber noch nicht.

Ich halte die Umsetzung für einen wichtigen Schritt, weil Sonos damit eine zentrale Komfortfunktion auf dem iPhone zurückbringt. Schade ist allerdings, dass Albumcover sowie vollständige Bedienelemente auf Apple Watch und CarPlay zum Start noch fehlen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗