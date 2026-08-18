Microsoft plant überraschende Xbox-Ankündigung nächste Woche

Microsoft ist auf der Gamescom 2026 mit dabei, die am 26. August startet. Doch man ist nicht nur mit den bereits veröffentlichten und angekündigten Spielen in Köln, laut „NateTheHate“ gibt es auch eine „tolle Ankündigung“ auf der Messe.

Wir werden ein neues Spiel sehen, Jez Corden spricht von einem „unerwarteten Nachfolger“ für ein bekanntes Spiel. Dabei handelt es sich um eine Marke, die noch nicht zu alt ist, so die Quelle, die aber nicht verraten wollte, was es jetzt genau ist.

Es ist aber schön, dass wir auch eine spannende Ankündigung auf der Gamescom sehen, denn zwischen den Juni-Events und der Herbst-Saison sehen wir sonst nicht so viel, die meisten Unternehmen bringen nur ihr bestehendes Lineup mit.

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