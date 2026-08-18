Mobilität

Eine „neue Art von Elektroauto“: Tesla will im August durchstarten

Oliver Schwuchow
Von

Tesla plant noch diesen Monat den öffentlichen Start des Cybercabs in Austin, so eine exklusive Meldung von The Information, angeblich hat man Mitarbeiter darüber informiert. Es handelt sich dabei um eine „neue Art von Elektroauto“, denn es ist das erste Cybertaxi von Tesla, welches ohne eine Lenkrad produziert wird.

Dieses Cybercab soll die Grundlage für die autonome Zukunft von Tesla legen, die mittlerweile im Fokus von Elon Musk bei der Planung steht. Tesla hat das Cybercab im Sommer bei US-Behörden eingereicht, es stehen aber immer noch viele Details aus. Mal schauen, ob Tesla dafür vielleicht sogar ein eigenes Event geplant hat.

Neben dem Cybercab steht aktuell auch noch der neue Roadster im Raum, aber da sind viele skeptisch, ob dieser wirklich 2026 kommt. Ein kompakter SUV soll auch wieder in Planung sein, deutet sich aber auch nicht mehr für 2026 an. Sieht so aus, als ob die zweite Jahreshälfte also voll auf die autonome Zukunft ausgelegt ist.

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