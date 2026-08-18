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Neuer Apple TV kommt: Apple leakt die neue Fernbedienung

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Apple Tv Siri Remote Header

Apple hat mal wieder zahlreiche Neuheiten im Code der Betas „vergessen“ und kurz vor dem Apple Event im September hat man bei MacRumors auch erstmals die „ATVRemote1,5“ entdeckt, eine neue Fernbedienung für den neuen Apple TV.

Dieser soll im Herbst auf den Markt kommen und ist seit Monaten fertig. Da er aber die neue Siri AI unterstützt, wollte Apple noch warten, bis diese startet. Und wir haben schon erfahren, dass Apple eine aktualisierte Fernbedienung geplant hat.

Wir wissen übrigens nicht, ob der neue Apple TV schon im September gezeigt wird und auf den Markt kommt, Apple zeigt solche Produkte auch gerne im Oktober oder November, nach den neuen iPhones. Es soll ja auch ein neuer HomePod mini und Speaker mit Display kommen, vielleicht kommt noch ein Apple Event im Herbst.

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  1. Valentin 🪴
    sagt am

    Gibt es Informationen, was genau neu sein wird beim neuen Apple TV? Man kann sich kaum vorstellen, dass sich ein Upgrade lohnt.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Valentin ⇡

      Neuer Chip, somit die Siri AI, und die neue Fernbedienung. Das alleine reicht bei diesem Produkt für Apple sicher schon vollkommen aus.

      Antworten

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