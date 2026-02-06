Google will AirDrop-Funktion auf alle Android-Modelle ausweiten

Google überraschte uns im Herbst letzten Jahres, als man bekannt gab, dass Quick Share jetzt mit Apple AirDrop kompatibel ist. Nicht mit allen Funktionen, aber man kann bequem Bilder und Fotos verschicken. Allerdings kann man das bisher nur mit einem Modell der Pixel 10-Reihe nutzen. Das soll sich bald ändern, so Google.

Im Rahmen eines Events hat Eric Kay von Google laut Android Authority verraten, dass man die Funktion allgemein für Android anbieten möchte und es schon „bald“ weitere Details dazu geben wird. Bisher hat Apple auch nicht reagiert, denn diese Funktion scheint nicht abgesprochen und könnte vielleicht auch gesperrt werden.

Es wäre doch aber schön, wenn Apple das ignoriert und Google machen lässt und wir Nutzer in ein paar Monaten ganz bequem unsere Dateien teilen können, egal, welche Marke man nutzt. Ich mag AirDrop und nutze es sehr häufig, aber nicht alle haben hier ein iPhone und daher bin ich wirklich gespannt, wie es sich entwickelt.