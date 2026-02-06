Dienste

Apple streicht eine für iOS 27 geplante Neuerung

Apple arbeitet seit Jahren an einem Health-Dienst, der oft als Health+ bezeichnet wird und bei dem es sich um ein kostenpflichtiges Abo hätte handeln können.

Hätte? Ja, denn eigentlich sollte dieses Angebot mit iOS 26 starten, dann später mit iOS 26.4 und dann wurde es Teil von iOS 27. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird das nicht mehr passieren und Apple geht die Sache jetzt ganz anders an.

Apple Health: Besser, aber ohne Abo

Eine Plus-Version kommt vorerst nicht, denn Apple hat erkannt, dass das eigene Angebot nicht mit dem von Whoop und Co. mithalten kann. Neue Features, die man bereits entwickelt hat, werden jetzt nach und nach in Apple Health eingebaut.

Die Sparte wird mittlerweile von Eddy Cue geleitet, der mehr Druck macht und der zu Whoop und anderen Angeboten dieser Art aufholen möchte. Aber nicht über ein Abo, sondern mit Standardfunktionen. Er überdenkt wohl auch Apple Fitness+.

Das klingt auf der einen Seite schade, denn ich warte schon lange auf deutlich bessere Health-Funktionen, vor allem in Kombination mit der Apple Watch, aber es klingt so, als ob wir das jetzt kostenlos und nicht in Form eines Abos sehen werden.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Das ist doch wunderbar. Heutzutage muss man echt mal froh sein, nicht wieder ein neues Abo aufgedrückt zu bekommen.

    Antworten
  2. EXIT 🪴
    sagt am

    Hauptsache es passiert endlich mal was. Ich warte nicht mehr lange, dann bin ich bei Whoop.

    Antworten

