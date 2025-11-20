Überraschung: Google macht Android mit Apple AirDrop kompatibel

Android und iOS rücken ein Stück näher zusammen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt im Interesse von Apple ist, die ihr Ökosystem rund um das iPhone gerne geschlossen halten. Und vor allem AirDrop ist dabei eine sehr wichtige Funktion.

Befindet man sich im Ökosystem von Apple, ist AirDrop ein Segen, nutzt man aber andere Gerät ohne angebissenen Apfel, ist es ein gewaltiger Nachteil. Das weiß Google und daher hat man Quick Share von Android entsprechend angepasst.

Wer ein Modell der Pixel 10-Reihe besitzt, der kann seine Dateien jetzt zwischen Android und iOS und umgekehrt teilen. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet, aber laut Google sei dies nur der Anfang dieser Möglichkeiten.

Was mich wundert: Google scheint hier nicht oder nur bedingt mit Apple an der Umsetzung gearbeitet zu haben, denn Apple wirbt nicht damit, was bedeutet, dass man das nicht gerne sieht. Verständlich, alles, was dafür sorgt, dass iOS ein offenes System wird, passt nicht in das Konzept von Apple. Ich finde es aber richtig gut.