Firmware und Updates

Google: Das steckt hinter dem neuen „Pixel Glow“ für Smartphones

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Google News
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Google plant eine Neuerung für Pixel-Smartphones, die jetzt bereits vorab im Code von Android 17 dank 9TO5Google entdeckt wurde und sich „Pixel Glow“ nennt. Es handelt sich laut Code und Quelle um eine Hardware-Neuerung von Google.

Mit Google Pixel Glow nutzt man das „dezente Licht- und Farbsignale auf der Rückseite Ihres Geräts, um Sie über wichtige Vorgänge zu informieren, wenn es mit der Vorderseite nach unten liegt“. Kennt man so also auch bereits von Nothing.

Laut Google soll man „im Hier und Jetzt leben, ohne den Kontakt zu verlieren“. Das Licht wird außerdem auch bei einer Interaktion mit Google Gemini aktiv sein. Sofern man das alles möchte, denn man kann Pixel Glow auch komplett deaktivieren.

Die Frage ist nur, wo Google das neue Licht versteckt hat, denn wir haben bereits die neuen Pixel-Modelle für 2026 gesehen und da war kein Lichtstreifen. Es wäre aber durchaus möglich, dass Google die Funktion im Kamerabuckel unterbringt.

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16. April 2026 | Jetzt lesen →

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