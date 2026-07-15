Das ist die Google Pixel Watch 5 in allen vier Farben

Die Google Pixel Watch 5 war schon vor ein paar Wochen zu sehen, da es einen sehr absurden Leak mit einem Fund im Meer gab, bei dem einige vermuten, dass die Marketingabteilung von Google dahintersteckt. Jetzt gibt es neues Material.

Im Beitrag könnt ihr die Pressebilder der Google Pixel Watch 5 sehen, die OnLeaks gefunden und verkauft hat. In diesem Jahr gibt es vier Farben: Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite und Warm Gold, immer mit dem dazu passenden Armband.

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