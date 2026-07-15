Wearables

Das ist die Google Pixel Watch 5 in allen vier Farben

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| 3 Kommentare

Die Google Pixel Watch 5 war schon vor ein paar Wochen zu sehen, da es einen sehr absurden Leak mit einem Fund im Meer gab, bei dem einige vermuten, dass die Marketingabteilung von Google dahintersteckt. Jetzt gibt es neues Material.

Im Beitrag könnt ihr die Pressebilder der Google Pixel Watch 5 sehen, die OnLeaks gefunden und verkauft hat. In diesem Jahr gibt es vier Farben: Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite und Warm Gold, immer mit dem dazu passenden Armband.

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  1. DanDan 🍀
    sagt am

    Wieder diese dicken Displayränder 🤮 so langsam könnte man das mal angehen.

    Antworten
  2. Commander Cat 🌟
    sagt am

    Ab einer Akkulaufzeit von 7 Tagen im always on display Betrieb ist eine Smarte Uhr brauchbar. Die erste Pebble von anno 2010 (?) konnte das schon :)

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Die Pebble war alles, aber nicht smart.

      Antworten

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