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Google und Samsung kündigen ihre großen Sommer-Events an

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Google und Samsung bereiten sich auf den Herbst mit ihren Neuheiten vor und sind beide im Sommer mit ihren Events gelandet (um etwas Vorsprung vor Apple im September zu haben). Heute hat man die beiden Events ganz offiziell bestätigt.

Den Anfang macht Samsung mit dem Unpacked-Event am 22. Juli, da sehen wir die neuen Foldables, die neuen Uhren und vielleicht eine Preview für die neue Brille.

Weiter geht es mit Google am 12. August, da sehen wir das Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Fold, die Pixel Watch 5 und vielleicht auch noch eine Überraschung.

Interessant finde ich, dass die beiden Unternehmen mittlerweile voll in den Ferien mit ihren Events liegen, mitten im Hochsommer, wo das Interesse eigentlich nicht so groß ist. Optimal wäre später, wie einst auf der IFA bei Samsung oder Oktober bei Google. Aber dieser Zeitraum wird dann eben doch von Apple dominiert.

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