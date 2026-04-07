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Google: So sieht das neue Pixel-Lineup für 2026 aus

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Google News
| 1 Kommentar

Google plant für den Spätsommer wieder neue Pixel-Smartphones und, wie könnte es bei Google auch anders sein, wir wissen schon viele Monate vorher, wie diese aussehen. Wobei wir eins davon, das neue Pixel Fold, ja bereits gesehen haben:

Darüber hinaus haben wir jetzt auch das erste Mockup des Google Pixel 11, welches von OnLeaks stammt und exklusiv bei Android Headlines veröffentlicht wurde:

Die bekannte Quelle hat außerdem auch das erste Bild des Google Pixel 11 Pro bei Android Headlines veröffentlicht, optisch tut sich da 2026 also nicht so viel:

Und auch das neue Google Pixel 11 Pro XL kennen wir dank OnLeaks und Android Headlines bereits, das ist am Ende natürlich wieder ein größeres Pro-Modell:

Die Mockups von OnLeaks sind in der Regel sehr zuverlässig und zeigen oft das finale Design, wobei das im Detail hier und da minimal abweichen kann. Technische Details kennt die Quelle allerdings nicht, sie bekommt meist nur das Design vorab.

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7. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Peter ☀️
    sagt am

    LANGWEILIG! :D

    Maybe Next Year. 😅

    Antworten

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