Hamburg Direct Bank startet neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto

Die Hamburg Direct Bank erhöht ihren Aktionszins für Tagesgeld auf 3,61 Prozent p. a. und verlängert die Zinsgarantie auf vier Monate.

Die neuen Konditionen gelten ab dem heutigen 28. August 2026. Der Aktionszins wird für Guthaben bis maximal 150.000 Euro gezahlt. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Hamburg Direct Bank: Konditionen für das Tagesgeld

Nach Ablauf der vier Monate wird das gesamte Guthaben mit dem variablen Standardzins verzinst. Dieser liegt laut Bank derzeit bei 1,5 Prozent pro Jahr. Auch Beträge oberhalb von 150.000 Euro werden bereits während des Aktionszeitraums nur mit dem Standardzins verzinst.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

3,61 Prozent Zinsen pro Jahr

garantiert für vier Monate

Aktionszins bis 150.000 Euro

nur für Neukunden

Standardzins aktuell 1,5 Prozent

Als Alternative zum Tagesgeld bietet die Hamburg Direct Bank auch verschiedene Festgeldoptionen an.

Als Neukunde gilt, wer in den zwölf Monaten vor dem Antrag kein Einzel- oder Gemeinschaftskonto bei der Hamburg Direct Bank geführt hat. Die Bank verweist zudem auf die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde sowie einen erweiterten Einlagenschutz.

Zum Angebot →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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