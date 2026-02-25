Heat 2 kommt 2027: Leonardo DiCaprio und Christian Bale als Kino-Duo

Wir haben letztes Jahr ein „Classic Jahr“ eingelegt und viele alte Filme geschaut, die sowohl meine Frau, als auch mich als Kind oder Jugendlicher geprägt haben. Es war auch spannend zu sehen, wie gut gewisse Filme von damals gealtert sind.

Ein Film ist sehr gut gealtert und war letztes Jahr mein Tipp der Woche, Heat. Im Gespräch mit Fox News hat Christian Bale jetzt bestätigt, dass er bei Heat 2, was 2022 übrigens als Roman veröffentlicht wurde, eine der Hauptrollen spielen wird.

Leonardo DiCaprio hat seine Rolle übrigens auch schon bestätigt, so wie ich das sehe ist sei Ende 2025 offiziell, dass er dabei ist. Heat 2 ist übrigens gleichzeitig Prequel und Sequel, ich kenne die Geschichte des Romans aber nicht und will mit nicht spoilern. Die Bewertungen des Romans (Heat 2) sind allerdings sehr gut.

Michael Mann wird das Projekt wieder leiten und hat bereits verraten, dass die Dreharbeiten in diesem Jahr starten sollen und man den Film 2027 in die Kinos bringen möchte. Bei Fortsetzungen von echten Klassikern und Lieblingsfilmen aus meiner Kindheit bin ich immer skeptisch (siehe Gladiator), schauen wir also mal.

