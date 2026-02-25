Telekom streamt Rock am Ring 2026 kostenlos

Die Telekom wird neuer Partner von Rock am Ring und streamt das Festival kostenlos auf MagentaTV.

Die Telekom bringt Rock am Ring vom 5. bis 7. Juni 2026 exklusiv zu den Fans vor Ort am Nürburgring und digital via MagentaMusik. Laut Unternehmensangaben können Besucherinnen und Besucher das Festival mit über 90.000 Gästen sowie die Auftritte von Linkin Park, Iron Maiden, Limp Bizkit und weiteren Künstlern live verfolgen. Die Partnerschaft ist zunächst bis 2028 angelegt und folgt auf frühere Kooperationen zwischen 2017 und 2019.

Livestream und exklusive Inhalte für Fans

Zusätzlich zum kostenlosen Livestream auf MagentaTV bietet die Telekom weitere Inhalte über ihre digitalen Kanäle. Laut Aussagen von Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, sollen Live-Formate, Interviews mit Künstlern und exklusive Einblicke hinter die Kulissen das Festivalerlebnis erweitern.

Wichtige Eckpunkte der Partnerschaft

Kostenloser Livestream auf MagentaTV

Exklusive Interviews und Blick hinter die Kulissen

Stabile Mobilfunkversorgung mit zusätzlichen temporären Standorten

Line-up mit internationalen Rock- und Alternative-Acts

Zugang zu MagentaTV+ Inhalten

Die Telekom will auf dem Festivalgelände für stabile Mobilfunkverbindungen sorgen und setzt temporäre Standorte ein, um Telefonieren, Surfen und Teilen von Inhalten bei hoher Auslastung zu gewährleisten.

Ich sehe in dieser Partnerschaft eine klare Strategie, Festivalerlebnisse digital verfügbar zu machen, ohne dabei die Erfahrung vor Ort zu ersetzen. Die Kombination aus Livestream, exklusiven Inhalten und stabiler Netzversorgung dürfte vielen Fans den Zugang zu „Rock am Ring“ deutlich erleichtern und die Reichweite des Festivals erhöhen.

