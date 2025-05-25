 Mein Tipp der Woche: Heat (Film)

Kommentar

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Wir haben hier seit einigen Wochen einen Nostalgie-Trip und schauen dabei auch immer wieder Serien von Filme von damals™. Manchmal schlägt meine Frau etwas vor, manchmal ich. Von mir kam der Vorschlag für einen meiner Film-Klassiker.

Als Jugendlicher war ich großer Fan von Heat und mich hat selbst interessiert, wie gut der Film von 1995 gealtert ist. Gut, teilweise sehr gut. Man merkt, dass er älter ist, das „Pacing“ ist eher langsam für heutige Verhältnisse bei Actionfilmen, aber mir gefällt das sogar. Highlight sind hier natürlich Robert De Niro und Al Pacino.

Am Anfang wurde mir zwar gezeigt, dass der Film drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat und ich die beiden, vor allem De Niro, deutlich älter im Kopf habe. Aber es war auch die Hochphase der beiden Schauspieler, deren Duell wirklich viel Spaß macht.

Guter Film, kann ich jedem empfehlen, der ältere Actionfilme und Thriller mag. Heat ist im Abo von Disney+ und im Abo von Amazon Prime Video enthalten, wir haben es bei Disney+ geschaut, da wir nicht die werbefreie Version von Amazon nutzen.


  1. Alex 👋
    sagt am

    Das habe ich mir eben auch gedacht als ich den „Tipp der Woche“ gelesen habe :-) Der Film ist einfach der Hammer… Bei der Schießerei etc. lohnt es sich den Film von Disc in DTS 5.1 (oder OV in DTS-HD MA 5.1) mit richtiger 5.1 Soundanlage zu schauen. Das kracht einfach wesentlich mehr wie dieser „Streaming Sound“ in Dolby Digital +

    Antworten
  2. Neuhier 💎
    sagt am

    Also mit dem Tipp hätt ich jetzt ja mal gar nicht gerechnet! Absolut…. Sehr guter Film…. Und mit der richtigen Soundanlage fliegen einem bei der Schießerei die Ohren weg.

    Antworten

