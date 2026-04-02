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Home Assistant 2026.4 erweitert Infrarot und Automationen

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Home Assistant (KI)

Die Smart-Home-Plattform Home Assistant erweitert mit Version 2026.4 vor allem die Infrarotsteuerung und den Automationsbau.

Laut den Release-Notes führt Home Assistant eine native Infrarot-Unterstützung ein. Damit lassen sich auch ältere Geräte wie Fernseher, Klimaanlagen oder Ventilatoren über passende IR-Sender in das Smart Home einbinden. Als erstes Beispiel nennt das Projekt eine LG-Integration, die unter anderem Power, Lautstärke und Eingänge steuern kann.

Zudem baut Home Assistant die zweckgebundenen Trigger und Bedingungen für Automationen weiter aus. Laut Entwicklern sollen Nutzer dadurch stärker in alltagsnahen Begriffen wie Tür, Fenster, Bewegung oder Temperatur arbeiten können, statt sich an technischen Entitätstypen zu orientieren.

Home Assistant 2026.4 mit Matter, Dashboard und neuen Integrationen

Neu sind außerdem Funktionen für Matter-Schlösser, darunter die Verwaltung von Nutzern und PIN-Codes direkt in Home Assistant. Hinzu kommen optische Anpassungen im Dashboard, etwa Hintergrundfarben für Bereiche, Favoriten und weitere Überarbeitungen an Karten sowie eine Ansicht, die laut Release-Text den Verarbeitungsstatus von KI-gestütztem Assist sichtbar macht.

Weitere Neuerungen:

  • 14 neue Integrationen, darunter Infrared, LG Infrared, WiiM und UniFi Access
  • Ausbau bestehender Integrationen wie SmartThings, Proxmox VE und OpenAI Conversation

Alle Informationen und den kompletten Changelog gibt es im offiziellen Home Assistant Blog.

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26. März 2026 | Jetzt lesen →

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