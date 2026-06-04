Homey macht ChatGPT jetzt zum Smart-Home-Helfer

Das Unternehmen Athom hat Homey als App für ChatGPT verfügbar gemacht.

Athom, das Unternehmen hinter der Smart-Home-Plattform Homey, hat die Integration in ChatGPT angekündigt. Nutzer können ihr Homey-Konto mit einem Klick verbinden und anschließend Funktionen ihres vernetzten Zuhauses über ChatGPT verwalten.

Die neue Lösung baut auf dem bereits früher eingeführten MCP-Server auf. Im Unterschied zur bisherigen Methode entfällt jedoch die manuelle Einrichtung eines MCP-Konnektors in ChatGPT. Bestehende Verbindungen können weiterhin genutzt werden.

Homey ermöglicht Smart-Home-Steuerung direkt über ChatGPT

Nach der Verbindung lassen sich laut Athom unter anderem Gerätezustände prüfen, Geräte steuern, Flows und Advanced Flows starten sowie Moods festlegen. Auch das Umbenennen von Geräten und deren Zuordnung zu anderen Zonen wird unterstützt.

Zu den unterstützten Funktionen gehören:

Steuerung kompatibler Geräte

Starten von Flows und Advanced Flows

Erstellen und Anpassen von Automatisierungen

Verwaltung von Geräten und Zonen

Nach Angaben des Unternehmens kann ChatGPT zudem beim Aufbau neuer Automatisierungen helfen. Nutzer beschreiben dabei ihre gewünschten Abläufe, während die KI bei der Auswahl und Einrichtung passender Flow-Bausteine unterstützt.

Die App steht ab sofort für Homey Cloud, Homey Pro, Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server zur Verfügung.

Ich halte die vereinfachte Anbindung für einen nachvollziehbaren Schritt. Aus meiner Sicht dürfte vor allem die entfallende manuelle Einrichtung den Zugang zu KI-gestützten Smart-Home-Funktionen für viele Nutzer erleichtern.

Info Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.