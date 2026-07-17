Mobilität

Honda setzt auf Verbrenner: Weiteres Elektroauto wird eingestellt

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Honda scheint die Elektromobilität abgehakt zu haben und fokussiert sich jetzt voll auf Verbrenner, das zeigte eine Preview für kommende Modelle in den nächsten Jahren. Aber auch die elektrische Vergangenheit hakt Honda gerade komplett ab.

In Deutschland wurde Anfang des Jahres das einzige Elektroauto von Honda vom Markt genommen und jetzt folgt dieser Schritt auch in den USA. Der Prologue wird eingestellt und danach verkauft Honda vorerst kein vollelektrisches Modell mehr.

Honda muss also hoffen, dass die Hybrid-Offensive, die man bis 2030 plant, für die Zukunft des Unternehmens ausreicht. Mit Elektroautos ist man gescheitert und hat kurzfristig auch keine Lösung parat. Ob Honda langfristig überleben wird?

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Wenn sich ein Produkt nicht verkauft, ist die logische Konsequenz das man das Angebot an die Nachfrage anpasst. Wenn sich dies irgendwann ändert kann dies entspreche dann nochmals tun.

    Antworten

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