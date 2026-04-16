Honda ist vorerst mit Elektroautos in Deutschland gescheitert

Der Honda e ist zwar ein optisch durchaus ansprechendes Elektroauto, aber viel zu teuer für diese Klasse und daher unbeliebt. Mit dem Honda e:Ny1 wollte man es vor zwei Jahren besser und zeigte einen normalen SUV – der aber viel zu teuer war.

Und daher ist Honda auch damit gescheitert und stellt das Modell bei uns ein. In Großbritannien hat Honda bei Autocar schon das Ende des e:Ny1 bestätigt, aber auch hier in Deutschland wurde der SUV mittlerweile von der Webseite entfernt.

Damit verkauft Honda, wenn ich das heute richtig gesehen habe, ab sofort gar kein Elektroauto mehr in Deutschland. Und so schnell wird sich das auch nicht ändern, da man die Elektro-Pläne massiv gekürzt hat. Mal schauen, ob es irgendwann ein weiteres Elektro-Comeback gibt – oder ob Honda langfristig bei uns verschwindet.