Das „Ende“ der Elektroautos: Honda setzt voll auf Verbrenner

Honda plant eine neue Produktoffensive und hat diese Woche neue Modelle für die nächsten Jahre, wenn auch noch als erste Preview, gezeigt. Im Rahmen des „2026 Honda Business Briefing“ hat man aber auch verraten, dass Elektro quasi tot ist.

Man wird bei Honda eine neue Plattform für Hybrid-Modelle ab 2027 starten und plant direkt 15 neue Hybrid-Modelle, die bis 2030 kommen. Honda setzt also voll auf den Verbrenner, womit man sich laut Honda nur an die Nachfrage anpasst.

Das geht so weit, dass man die Produktion von Akkus mit Partnern wie LG Energy Solution von Elektroautos auf Hybride umstellt. Elektroautos und Europa spielen in der neuen Strategie quasi keine Rolle, diesen Bereich und Markt gibt man auf.

Honda ist mit Elektroautos gescheitert

Die große Elektro-Offensive von Honda ist also schon vor dem Start gescheitert, denn man hat die neuen Elektroautos eingestellt, den Deal mit Sony beendet und ist in Märkten wie Deutschland nicht mehr elektrisch vertreten. Mittel- und langfristig liegt der Fokus bei Honda auf Hybrid, das hat man diese Woche ganz klar betont.

Damit ist Honda nicht alleine, auch Marken wie Mazda schwenken derzeit um und selbst Audi favorisiert wieder den Verbrenner. Schauen wir mal, wie sich das jetzt bis 2030 entwickelt. Es ist eine Wette auf die Zukunft, bei der bisher niemand so richtig sagen kann, was „richtig“ ist. Ich würde aber nicht mehr auf Honda wetten.