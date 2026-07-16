Volkswagen: Der günstige VW ID Polo ist da

Volkswagen hat heute die günstige Version des VW ID Polo nachgereicht, was wir schon wussten, es geht also ab sofort wirklich bei 24.995 Euro los. Man sprach hier immer von „unter 25.000 Euro“ beim elektrischen Polo, jetzt ist dieser auch da.

Man muss aber auch einige Abstriche machen, denn im Unterboden steckt nur die Batterie mit 37 kWh für 334 km WLTP-Reichweite, die man mit 90 kW laden kann, und bei der Leistung gibt es nur 85 kW (116 PS) im neuen VW ID Polo „Trend“.

Keine Daten, mit denen man glänzen kann und vielen wird die Ausstattung sicher auch nicht reichen, aber damit ist die Basis der neuen „Electric Urban Car Family“ im VW-Konzern da, günstiger wird es nicht, alle anderen drei Modelle sind teurer.

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