Mobilität

Volkswagen: Der günstige VW ID Polo ist da

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen hat heute die günstige Version des VW ID Polo nachgereicht, was wir schon wussten, es geht also ab sofort wirklich bei 24.995 Euro los. Man sprach hier immer von „unter 25.000 Euro“ beim elektrischen Polo, jetzt ist dieser auch da.

Man muss aber auch einige Abstriche machen, denn im Unterboden steckt nur die Batterie mit 37 kWh für 334 km WLTP-Reichweite, die man mit 90 kW laden kann, und bei der Leistung gibt es nur 85 kW (116 PS) im neuen VW ID Polo „Trend“.

Keine Daten, mit denen man glänzen kann und vielen wird die Ausstattung sicher auch nicht reichen, aber damit ist die Basis der neuen „Electric Urban Car Family“ im VW-Konzern da, günstiger wird es nicht, alle anderen drei Modelle sind teurer.

2.000 Euro Rabatt: Der Tesla Bonus ist zurück

Bei Tesla weiß man nie, was morgen passiert und man reagiert wie immer extrem flexibel auf den Markt und dessen…

16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Der günstige VW ID Polo ist da
Weitere Neuigkeiten
Kündigungsbutton: Bestätigungsseite darf keine Alternativen enthalten
in Handel
Meta AI bekommt neue Sicherheitsfunktionen für Jugendliche
in Dienste
2.000 Euro Rabatt: Der Tesla Bonus ist zurück
in Mobilität
Geely E5: Neuer Elektro-SUV startet mit Angebot in Deutschland
in Mobilität
Apple schweigt öffentlich: Die Apple Intelligence kommt nach China
in News
Zahlungsmoral in Deutschland verschlechtert sich
in Handel
OnePlus verlässt offiziell den deutschen Markt
in News
LOL Next: Das sind die Teilnehmer der neuen Spin-Off-Staffel
in Unterhaltung
Samsung teasert „neuen Formfaktor“ für Foldables offiziell an
in Smartphones
Heute steht das Ende von OnePlus bei uns an
in Smartphones