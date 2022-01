Huawei P50 Pro im Test: Das große Comeback?

Ich konnte mir das Huawei P50 Pro in den letzten Tagen in Ruhe anschauen und wollte wissen: Wie ist denn der aktuelle Stand? Ist das ein Comeback?

Das letzte große Flaggschiff von Huawei war das Huawei P30 Pro, mit dem Mate 30 Pro begannen dann die Probleme, das Huawei P40 Pro kam in kleiner Auflage und letztes Jahr gab es gar kein Flaggschiff von Huawei – es lohnte sich einfach nicht.

-->

In einer Welt ohne US-Embargo würden wir jetzt vermutlich über ein Huawei P60 Pro sprechen, doch die Realität ist, dass jetzt erst das Huawei P50 Pro von 2021 zu uns kommt. Hat das eine Chance gegen die aktuelle Android-Flaggschiff-Reihe?

Video: Flaggschiff-Comeback für Huawei?

Huawei P50 Pro: Die Spezifikationen

Hersteller: Huawei

Huawei Modellbezeichnung: P50 Pro

P50 Pro Preis: 1199 Euro

1199 Euro Verfügbar: ab 26. Januar 2022

ab 26. Januar 2022 Größe: 158,8 x 72,8 x 8,5 mm

158,8 x 72,8 x 8,5 mm Gewicht inklusive Akku: 195 g

195 g Betriebssystem: Android 11

Android 11 Akku: 4360 mAh

4360 mAh Display: 6,6″ (OLED, 120 Hz, FHD)

6,6″ (OLED, 120 Hz, FHD) Kamera: Triple-Kamera (12 + 12 + 8 MP)

Triple-Kamera (12 + 12 + 8 MP) Speicher: 256 GB

256 GB CPU: Snapdragon 888 (ohne 5G)

Snapdragon 888 (ohne 5G) RAM: 8 GB

Das sind nicht alle Spezifikationen des Huawei P50 Pro. Auf der offiziellen Huawei-Webseite bekommt ihr noch mehr Informationen zum Android-Smartphone.

Huawei P50 Pro: Hardware von 2021

Das Huawei P50 Pro liegt gut in der Hand und fühlt sich hochwertig an. Es ist kein kompaktes Smartphone, aber es gibt größere Flaggschiffe. Das Design erinnert an die alten Modelle von Huawei, nur die Kamera hinten wurde komplett überarbeitet.

Huawei setzt mittlerweile auf zwei Aussparungen und macht damit auch Platz für noch mehr Kameras. Hier gibt es drei Kameras: 50 MP (Haupt), 13 MP (Ultraweit) und 64 MP (Zoom, Periskop). Dazu kommt ein eigener Mono-Sensor mit 40 MP.

Die Hauptkamera macht sehr gute Fotos, da spielt Huawei weiterhin ganz oben mit. Wobei ich auch sagen muss, dass die Konkurrenz aufgeholt hat und sich Huawei nicht mehr wie beim P30 Pro abhebt. Da sind die Flaggschiff auf einem Level.

Die Ultraweitwinkel-Fotos sind gut, das geht aber mittlerweile auch etwas besser (siehe OnePlus und Oppo – jedenfalls letztes Jahr). Highlight ist die Zoom-Kamera, die wirklich sehr gute Fotos macht und bei der nicht nur der 3,5-fache Zoom gut ist, selbst der 10-fache Zoom ist – wenn die Lichtverhältnisse passen – sehr passabel.

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 888, der in Kombination mit den 120 Hz für ein flüssiges Erlebnis sorgt. Allerdings fehlt ein 5G-Modem, da Huawei dieses nicht bei Qualcomm einkaufen darf. Es ist eine spezielle 4G-Version des Chips.

Das Display kann sehr hell werden, hat gute Blickwinkel und gefällt, nur die Seiten könnten weniger stark abgerundet sein, da das gerne mal zu Spiegelungen führt:

Die Leistung ist gut und vollkommen ausreichend, auch wenn man bedenken sollte, dass der Snapdragon 8 Gen 1 da ist und in den Modellen der Konkurrenz verbaut sein wird. Es gibt bei uns nur eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher.

Die Akkulaufzeit ist Huawei-typisch sehr gut, vor allem im Standby-Modus. Es wird entweder via USB C oder Qi geladen, es gibt Stereo-Speaker, wobei der obere in der Hörmuschel hier sehr bescheiden ist und wir haben eine IP-Zertifizierung.

Huawei P50 Pro: Das Software-Problem

In China liefert Huawei das Flaggschiff schon mit Harmony OS 2.0 aus, doch die Version ist noch nicht bereit für den globalen Launch. Bei uns wird das Huawei P50 Pro – wie die neuen Nova-Modelle – mit Android 11 und EMUI 12 ausgeliefert.

Wir wissen nicht wie und wann Android 12 kommt und Android wird im System auch mit keiner Silbe erwähnt. Man bekommt den Eindruck, als ob EMUI das OS ist. Es ist aber Android und ja, auch im Jahr 2022 besteht weiterhin das Google-Problem.

Das bedeutet, dass es keine Google-Dienste gibt und man auf den Google Play Store verzichten muss. Die einzige Anlaufstelle für Apps ist die AppGallery und wer möchte, kann hier noch andere Android-Stores herunterladen und installieren.

Das bedeutet aber auch, dass man viele bekannte Apps nicht auf direktem Weg bekommt, zum Beispiel Instagram, WhatsApp und YouTube. In manchen Fällen ist es über die Homepage der Entwickler möglich, aber das ist nicht garantiert.

Wer also einfach nur bequem die Apps in einem vorinstallierten Store herunterladen und diese automatisch aktualisieren möchte, der ist hier falsch. Bei manchen Apps ist es relativ leicht, sich diese so zu besorgen, bei anderen Apps wie YouTube ist das schon komplexer. Basics wie die Corona-Warn-App oder Spotify fehlen.

Die AppGallery wurde in den letzten Jahren besser, aber der Support der großen Entwickler wie Facebook fehlt weiterhin. Es gibt kein Netflix, kein PayPal, kein Shazam, kein Twitter, kein Twitch, kein Instagram und viele weitere Apps fehlen.

Die Situation hat sich etwas gebessert, Dinge wie Joyn, Curve oder Amazon findet man mittlerweile in der AppGallery. Ich muss aber auch sagen, dass ich nach fast zwei Jahren mit mehr Apps gerechnet hätte. Immerhin sind das im Kern normale Android-Apps, nur mit den Huawei Mobile Services statt Google Mobile Services.

Da Huawei aber kaum noch Smartphones in westlichen Ländern auf den Markt bringt und in einer Diktatur wie China bekanntlich Apps wie Twitter verboten sind, ist es für Entwickler nicht so attraktiv, die Apps anzupassen. Sie müssten das für eine kleine Zielgruppe in Europa tun und da lohnt sich oft der Aufwand nicht.

Wird sich die Lage bessern? Ich war 2019 optimistisch und 2020 hat man sich viel Mühe gegeben. Nach 2021 sehe ich das kritischer. Verlasst euch nicht darauf.

Entweder euch reicht das Angebot in der Huawei AppGallery und ihr benötigt Dinge wie YouTube nicht (oder sucht euch manche Apps selbst im Netz) oder ihr solltet ein anderes Android-Smartphone kaufen. Womit wir bei meinem Fazit wären.

Huawei P50 Pro: Mein Fazit

Das Huawei P50 Pro ist ein gutes Smartphone, denn es bietet eine tolle Hardware mit ein paar Highlights wie einer sehr guten Kamera und einem tollen Display.

Doch mit Blick auf den Preis und die Konkurrenz wird es ganz schwer so ein Gerät ohne 5G und Google-Apps im Jahr 2022 zu verkaufen. Samsung, OnePlus, Xiaomi und Co. sind nicht schlechter, bieten das aber und sind teilweise noch günstiger.

Ohne US-Embargo wäre das hier vermutlich der Testbericht des Huawei P60 Pro gewesen, in dem ich eine Kaufempfehlung ausgesprochen hätte. Vielleicht wäre Huawei sogar (wie 2017 angekündigt) letztes Jahr die neue Nummer 1 geworden.

Doch das ist nicht passiert.

Das Huawei P50 Pro ist ein sehr teures Android-Smartphone mit guter, aber auch alter Hardware von 2021. Es kommt ohne Extras, die es abheben, es gibt kein 5G und die Google-Dienste fehlen weiterhin. Huawei konnte das App-Angebot in den letzten zwei Jahren zwar ausbauen, aber die Lücke leider noch nicht schließen.

Warum sollte man sich also ein Huawei P50 Pro kaufen? Das kann ich euch nicht beantworten. Es ist eines der besten Kamera-Smartphones, aber das reicht nicht mehr aus. Da hat die Android-Konkurrenz mittlerweile gut zu Huawei aufgeholt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->