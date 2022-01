Huawei hat keine globalen Pläne für Harmony OS auf Smartphones

Huawei wechselte letztes Jahr zu Harmony OS bei Smartphones, Tablets und auch Smartwatches. Einige Produkte davon kamen dann direkt zu uns, wie die Tablets.

Allerdings waren einige (wie ich) überrascht, als die neuen Smartphones für Europa doch noch mit Android kamen. Und das wird auch bei den kommenden Modellen so sein, denn Harmony OS für Smartphones ist derzeit doch nur für China gedacht.

Warum? Das ist unklar, aber vielleicht benötigt man auch einfach nur etwas mehr Zeit, um Harmony OS global für Smartphones anzupassen. Darauf verlassen würde ich mich aber nicht, denn Huawei spricht davon, dass man „keine Pläne“ dafür hat:

Currently, there is no plan for smartphones outside China to upgrade to HarmonyOS, but consumers can enjoy HarmonyOS 2 and its ground-breaking user experience on the recently launched Huawei tablets, HUAWEI Vision, and smartwatches.