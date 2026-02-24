Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden

Hyundai distanziert sich wieder etwas mehr vom Ioniq-Lineup und setzt auch auf andere Elektroautos, die nicht mit dem Branding auf den Markt kommen. Wie den Inster, ein kompaktes Elektroauto, welches in China gebaut und exportiert wird.

Nach dem Inster könnte in den kommenden Monaten ein weiteres Modell anstehen, der Elexio. Das ist ein mittelgroßer SUV in der Kategorie des Tesla Model Y, den man in erster Linie mit BAIC für den chinesischen Markt entwickelt hat. Doch es hat sich schon angedeutet und in diesem Jahr geht es los, der Elexio startet global.

Vorerst nur in Australien, wo man diese Woche bei The Driven bestätigt hat, dass es bald noch eine günstigere Version geben wird, aber es wäre denkbar, dass weitere Märkte folgen. Hyundai ist übrigens vom Elexio überzeugt, denn Gavin Donaldson von Hyundai Australien glaubt, dass dieses Modell bald der neue „Top Seller“ wird.

Details für den europäischen Markt gibt es bisher noch keine, aber da der Inster bei uns gut läuft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man den Elexio nachreicht. Wobei sich mit den Strafzöllen natürlich auch die Frage stellt, ob das dann noch so attraktiv ist, denn das macht den elektrischen SUV am Ende vielleicht zu teuer.