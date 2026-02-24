Audi A2 e-tron: Ein erster Blick in den Innenraum

Mobilität

Audi baute das elektrische Portfolio nach dem Q4 e-tron nur nach oben aus und das sollte eigentlich auch so bleiben. Doch Audi hat erkannt, dass man langfristig auch günstigere Elektroautos benötigt und eins davon steht in diesem Jahr an.

In Zukunft könnte es auch einen Audi A1 e-tron geben, aber davor kommt der Audi A2 e-tron, der schon bestätigt wurde. Wir haben bereits Bilder von Prototypen im Netz gesehen, jetzt haben wir auch einen ersten Blick in den Innenraum des Autos:

Diesen Aufbau kennen wir so von Audi und dem aktuellen A6 e-tron oder Q6 e-tron, auch wenn diese Modelle etwas größere und sicher hochwertigere Displays und Materialien nutzen. Aber man erkennt auch noch Touch, wie auf dem Lenkrad.

Das ist also noch nicht der ganz neue Innenraum, den Audi für die Zukunft geplant hat, diesen wird man erst 2027 mit einem teuren Sportwagen einführen. Der Audi A2 e-tron soll Ende 2026 kommen, es dürfte also bald mehr offizielle Details geben.

Neuer Opel Corsa kommt „Ende 2026“ als Performance-Version

Stellantis baut das elektrische Performance-Lineup bei Opel aus und nach dem Mokka GSE wird es „Ende 2026“ auch den ersten…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

