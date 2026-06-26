Hyundai i30: Der Golf-Konkurrent hat keine Zukunft als Verbrenner

Es hat einen Grund, warum man seit einer Weile kaum noch über den i30 spricht oder mit dem Golf-Konkurrenten wirbt, so Xavier Martinet bei Autocar, denn das Modell wird in Europa eingestellt und eine neue Generation ist nicht in Aussicht.

Damit folgt der Verbrenner dem Schicksal des Ford Focus und Renault Megane, das eine Modell gibt es gar nicht mehr, das andere nur vollelektrisch. Bei Hyundai rückt der Fokus in dieser Klasse auf den Ioniq 3, man wird ebenfalls elektrisch:

Der Hyundai i30 lebt also als neues Elektroauto in Form des Hyundai Ioniq 3 bei uns weiter, einen Verbrenner wird es nicht mehr geben. Früher oder später wird das bei der Konkurrenz nicht anders sein, der nächste Golf soll ja auch vollelektrisch sein.

Bei manchen Modellen lohnt sich die Pflege des Verbrenners noch eine Weile, bei manchen weniger, beim i30 war das also nicht der Fall. Der i20 hat übrigens noch eine Zukunft als Verbrenner, da wurde vor wenigen Tagen eine neue Generation gezeigt, aber ein Ioniq 2 existiert noch nicht und dürfte noch eine Weile dauern.

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